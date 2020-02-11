Салехард, , 09:55 — REGNUM Власти столицы Ямала обязали провести в школе №4, где среди зимы прорвало трубы и обвалился потолок, капитальный ремонт инженерных сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что 2 февраля 2020 года на втором этаже школы №4 города Салехарда произошёл прорыв батареи. Кипяток просочился на первый этаж сквозь деревянные лаги пола. На первом этаже намокла и провисла гипсокартонная часть потолка. Школьники не пострадали.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что инженерным сетям школы более 25 лет. Горадминистрацию Салехарда обязали провести их капитальный ремонт.