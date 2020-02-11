Якутск, 11 февраля 2020, 09:59 — REGNUM В Якутии сезонным ОРВИ и гриппом заболели свыше 13 тыс. населения разного возраста.
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«Грипп в этом году протекает в более лёгкой степени, госпитализировано 113 человек», — цитирует министра здравоохранения Якутии Елену Борисову Yakutia-daily.
По мнению министра, большой процент вакцинации не дал распространиться вирусной эпидемии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии заболеваемость ОРЗ превышает эпидемический порог на 72%, в Якутске — на 56,7%. Карантин в республике действует до 16 февраля.