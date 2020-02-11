Уфа, , 09:54 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в квартире многоквартирного жилого дома в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в квартире жилого дома по ул. Блюхера, д.1 города Стерлитамак поступило на пульт спасателям ночью 11 февраля.

По тревоге были подняты 14 огнеборцев на 5 единицах техники, а также другие экстренные службы.

Прибыв на место происшествия, пожарные зафиксировали открытое горение в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. Спасатели ликвидировали пожар в течение получаса с момента поступления сообщения о нем.

Во время борьбы с огнем из дома были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок. Сообщается, что при тушении пожара были обнаружены тела двух погибших людей: женщины 1942 года рождения и мужчины 1975 года рождения.

В настоящий момент дознаватель МЧС РФ устанавливает причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в частном деревянном доме под Томском погибла женщина