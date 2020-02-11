Соледар, ДНР, , 09:53 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы восемь обстрелов территории ДНР с позиций ВСУ, сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком, горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общем 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Михайловка, Широкая балка, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Александровка, Саханка», — сказано в сообщении.

Всего было выпущено 22 единицы боеприпасов, жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, за неделю с 3 по 9 февраля украинские силовики выпустили по территории ДНР более 230 единиц боеприпасов, повредив 12 домов и других объектов инфраструктуры.

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