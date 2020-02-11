Соледар, ДНР, 11 февраля 2020, 09:53 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы восемь обстрелов территории ДНР с позиций ВСУ, сообщили 11 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком, горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общем 12 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Всего было выпущено 22 единицы боеприпасов, жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Напомним, за неделю с 3 по 9 февраля украинские силовики выпустили по территории ДНР более 230 единиц боеприпасов, повредив 12 домов и других объектов инфраструктуры.
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