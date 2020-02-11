Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Минздрав Камчатского края опубликовал на своём официальном сайте письмо, подписанное заведующими отделениями Камчатской краевой больницы. В этом письме руководители подразделений главного медучреждения региона обвиняют хирурга камчатского регионального сосудистого центра Андрея Кубанова, который ранее пожаловался губернатору Владимиру Илюхину на то, что в центре нечем лечить пациентов и они умирают, в смерти 71-летнего мужчины, скончавшегося от инфаркта. В своём письме руководители подразделений Камчатской краевой больницы выражают надежду на то, что врач Кубанов найдёт себе работу в другом регионе России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В письме заведующих отделениями, помимо обвинений со ссылками на экспертизы, руководители подразделений краевой больницы говорят о том, что врач Кубанов постоянно жалуется в различные контролирующие органы и СМИ, из-за чего в краевой больнице постоянно проходят проверки, создающие нервозную обстановку.

В письме завотделениями выразили надежду на то, что врач Кубанов найдёт себе работу за пределами Камчатки: «Мы убеждены, что подобные публикации не только дестабилизируют обстановку в коллективе, но и создают искаженное мнение о каждом враче нашего коллектива. В. А. Кубанов недоволен условиями работы в нашем учреждении, наверняка найдётся другое за пределами края, где такой специалист будет востребован».

Как сообщало ИА REGNUM, хирург Андрей Кубанов пожаловался губернатору Камчатки Владимиру Илюхину на то, что в сосудистом центре нет расходных материалов и нечем спасать пациентов. Врач Кубанов жаловался и раньше, после чего в отношении него были заведены уголовные дела, которые рассыпались в суде. Исполняющим обязанности главного врача краевой больницы Камчатки являлся Андрей Кисляков. Именно его врач Кубанов винил в отсутствии средств для спасения людей. 11 февраля Андрей Кисляков был назначен главврачом больницы, без приставки «и. о.». Сразу же он издал приказ, запрещающий персоналу больницы общаться с журналистами. Нарушителям приказа грозят административные наказания.

Ранее родители тяжело больной девочки на Камчатке пожаловались на то, что минздрав региона отказывается приобретать дорогой импортный препарат, назначенный консилиумом московских специалистов. Минздрав Камчатки заявлял, что не считает препарат необходимым, а ребёнку становится всё хуже. Об этом сообщило ИА REGNUM, региональное ИА Кам 24, несколько дней назад сюжет был показан в эфире федеральных телеканалов. Но ребёнок до сих пор без жизненно важного лекарства. Ранее пациенты на Камчатке устраивали митинги, требуя восстановить на работе врачей, которых увольняли по непонятным причинам.

По данным Росстата, Камчатка — регион с самым большим дефицитом врачей в России. Врачи не хотят ехать на полуостров. Женщину-врача, поверившую посулам чиновников минздрава и приехавшую на Камчатку по программе «Земский доктор», минздрав отправил в суд за обещанными льготами. Жить ей пришлось в больничной палате.