Уфа, , 09:42 — REGNUM Подозреваемый в убийстве, совершенном 18 лет назад, установлен в Уфе. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, весной 2002 года в помещении строительной организации было обнаружено тело сторожа с множественными ножевыми ранениями. Стражи порядка также установили, что из помещения пропали 30 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что в 2002 году установить преступника не удалось.

В 2019 и 2020 годах во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет стражи порядка проверили двух граждан, которые были осуждены за убийства во время разбойных нападений. Они были задержаны в 2003 году и в настоящий момент отбывают наказание.

Следователи установили, что они причастны к данному преступлению. Во время следствия один из подозреваемых сознался в убийстве сторожа.

По версии следствия, ночью два подозреваемых проникли на предприятие и совершения кражи денег и других ценностей. В это время их обнаружил сторож. Один из подозреваемых ударил несколько раз ножом в шею сторожа. После этого подозреваемые украли денежные средства и скрылись.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный сахалинский рыбопромышленник Олег Кан арестован заочно