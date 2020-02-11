Горно-Алтайск, , 09:40 — REGNUM В Горно-Алтайске вынесли приговор бывшему главному врачу психиатрической больницы, которую обвиняли в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С января 2011 по июль 2014 года она фиктивно трудоустроила двух человек. При этом начисляемой им зарплатой, по данным обвинения, она распоряжалась по своему усмотрению. Всего таким образом было похищено более 151 тыс. рублей. По версии подсудимой, она потратила все деньги исключительно на нужды больницы.

«Стороной обвинения показания осужденной были опровергнуты представленными доказательствами, свидетельствующими о совершении ей хищения», — отметили в прокуратуре.

В результате городской суд признал её виновной и назначил штраф в размере 250 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Республике Алтай осудили бывшего главного врача станции переливания крови, которого обвиняли в получении взятки в крупном размере. Как сообщало ИА REGNUM, ему был назначен штраф в размере 2,8 млн рублей.

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