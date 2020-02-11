Астрахань, , 09:37 — REGNUM В Астрахани следователи проводят проверку после сообщения СМИ об интимной связи учительницы и девятиклассника. Об этом сообщили в региональном главном следственном управлении СКР.

Накануне вечером на сайте «Астрахань FM» появились информация о том, что в редакцию обратилась мать одного из учеников школы №32 и сообщила об интимной связи 35-летней учительницы с 15-летним учеников девятого класса.

«Начата проверка по публикации в СМИ», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в городе Канске Красноярского края разыгрались нешуточные страсти. Учительница одной из школ города вступила в переписку на интимные темы с 15-летним подростком. Скриншоты с перепиской появились в одной из социальных сетей.

Читайте также: В Канске интимная переписка учителя с подростом обернулась уголовным делом