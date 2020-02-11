Красноярск, , 09:41 — REGNUM В Красноярске задержали таксиста, подозреваемого в краже с переданной ему клиенткой банковской карты 80 тысяч рублей. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации полиции, 57-летняя жительница Красноярска 10 февраля вызвала такси и попросила водителя доехать до ближайшего магазина и купить ей бутылку коньяка. Для оплаты покупки в магазине она передала водителю свою банковскую карту и сообщила пин-код.

Таксист выполнил заказ клиентки, привёз коньяк. Но через некоторое время женщина обнаружила пропажу 80 тысяч рублей со счёта карты, которую она ему давала, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали водителя такси, которым оказался 35-летний красноярец, ранее уже судимый за имущественные преступления. По его словам, он не смог удержаться от соблазна, когда увидел на счету карты крупную сумму.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». По этой статье таксисту грозит до 6 лет лишения свободы.