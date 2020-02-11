Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего водителя, сбившего двух женщин в ночь с 8 на 9 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

На внедорожнике «Лексус» он наехал на двух горожанок 38 и 39 лет на дворовой территории, после чего врезался в бетонные блоки. Пострадавшие были госпитализированы, у одной из них врачам пришлось ампутировать ногу.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. При попытке задержания он матерился и угрожал прибывшим сотрудникам ГИБДД. Дело открыто по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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