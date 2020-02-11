Петергоф, Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Четверо петербургских школьников напали на мигранта в Полежаевском парке Петергофа и выстрелили ему в голову из свето-шумового пистолета. Пострадавший просил никого не наказывать, однако сотрудники полиции нашли и задержали хулиганов.

Как сообщает 11 февраля агентство «Оперативное прикрытие», нападение на 25-летнего уроженца Узбекистана произошло еще в прошлую пятницу, 7 февраля. Около 21:30 мск мужчина, работающий подсобником в сетевом магазине, шел домой через Полежаевский парк. Здесь ему встретились четверо молодых людей, один из которых выстрелил мигранту в голову.

Потерпевший смог дойти до дома, откуда вызвал скорую помощь. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей головы, перелом лицевого скелета.

Несмотря на серьезность травм, о которых медики сообщили в полицию, мужчина просил к ответственности никого не привлекать, а произошедшее с ним назвал «личным делом». Однако сотрудники Центра «Э» петербургского Главка МВД России оказались другого мнения. Ими были задержаны четверо подозреваемых: двое 19-летних молодых людей и двое 16-летних старшеклассников.

«Один из школьников подозревается в том, что из хулиганских побуждений из свето-шумового пистолета «Пионер» произвел выстрел в приезжего. У него изъято указанное оружие, четыре патрона, две кассеты и 18 гильз от звукового патрона «Гром», — уточняет агентство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). За это грозит до 10 лет лишения свободы. Школьник, который стрелял в человека, задержан до избрания меры пресечения, остальные остаются пока в статусе свидетелей на свободе.