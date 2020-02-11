Ульяновск, , 09:21 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование преступления, совершённого в доме-интернате для престарелых. Жертвой стал один из постояльцев учреждения, получивший ранения ножом и ножницами, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет 58-летний мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным правоохранителей, 26 августа 2019 года обвиняемый в ходе конфликта в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Репьевка Колхозная нанёс другому обеспечиваемому несколько ударов ножом и ножницами. Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

По данным правоохранителей, преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый ранее судим за убийство, освобожден из мест лишения свободы в марте 2018 года.

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Майнском районе Ульяновской области завершено расследование ЧП, которое произошло в доме-интернате для престарелых и инвалидов: 60-летнего жителя считают виновным в смерти 70-летнего мужчины. Правоохранители установили, что 23 мая 2019 года постояльцы поссорились во время совместного распития спиртных напитков — конфликт перешёл в драку: у пострадавшего насчитано более 70 ударов. От полученных травм мужчина умер спустя три дня.