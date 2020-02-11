Благовещенск, , 09:42 — REGNUM В кафедральном соборе Благовещенска 16 февраля пройдёт молебен о прекращении эпидемии коронавируса. Необычность мероприятия в том, что он состоится на двух языках.

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Молебен священнослужители проведут на русском и китайском языках.

«Богослужение возглавит священник-китаец, иерей Димитрий Чжан, служащий в соборе с весны 2019 года», — сообщает АСН24.

Как сказал архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан, молебны о спасении от коронавируса будут ближайшее время проходить каждое воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, сельчане в Еврейской автономной области вышли на митинг против открытия в их населённом пункте изоляционного пункта для содержания на карантине по коронавирусу китайцев.