Уфа, 11 февраля 2020, 09:16 — REGNUM Два человека пострадали во время дорожного происшествия на трассе М5 «Урал» в Башкирии. Об этом 11 февраля сообщает главный республиканский госавтоинспектор Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его информации, авария произошла вечером в Иглинском районе на первом километре автодороги М5 «Урал». Подъезжая к Уфе, столкнулись встречные автомобили «Fiat Doblo», которым управлял 61-летний житель Челябинской области и «Land Сruiser 200», под управлением 38-летний жителя Уфы.
В результате ДТП водитель и пассажирка автомашины «Fiat» госпитализировали с тяжелыми травмами.
В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
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