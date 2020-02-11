Амстердам, , 08:58 — REGNUM Шторм Ciara нанёс ущерб во многих местах в Нидерландах. Общая картина пока неясна, однако утром 10 февраля в страховые компании поступило уже около 700 сообщений о понесённом ущербе. Речь идёт в основном о повреждённых домах и автомобилях.

Ассоциация страховщиков надеется 11 февраля дать первую предварительную оценку нанесённого ущерба. В Ассоциации заявили, что намерены в оценку включить и ущерб от сильных ветров, которые прогнозировались на вечер 10 февраля.

Самый сильный ущерб шторм нанёс в Роттердаме, где было эвакуировано 40 квартир, после того как ветер снёс крышу жилого здания.