Пекин, , 08:58 — REGNUM В Китае число жертв нового типа коронавируса увеличилось до 1016 человек, сообщает 11 февраля Госкомитет здравоохранения КНР.

Отмечается, что за прошедшие сутки число заразившихся увеличилось в Китае на 2,4 тыс. человек, число смертельных случаев выросло на 108.

Всего число заболевших составило 42 638 человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM власти Китая уже направили в эпицентр бушующей в стране эпидемии нового коронавируса, провинцию Хубэй, 11 921 медицинского сотрудника.

Они призваны поддерживать лечение пациентов, заболевших коронавирусом в провинции, во вновь отстроенном временном госпитале «Лэйшэньшань» в хубэйском городе Ухане.

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