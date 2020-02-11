Змеиногорск, Алтайский край, , 08:53 — REGNUM Жители села Локоток в Змеиногорском районе Алтайского края наглядно продемонстрировали отсутствие дорог после снегопадов в данном населённом пункте. Работники местного ООО «Октябрьский» уже неделю не могут попасть на рабочие места, а дети — в школу. Как сообщает «Змеиногорский вестник», из предоставленных фотографий видно, что дороги к поселку просто не существует никакой. И в такой ситуации, по словам жителей, они находятся довольно давно.

Так выгладит дорога к алтайскому селу Локоток в Змеиногорском районе Цитата с сайта «Змеиногорский вестник»

Дорогу к села Локоток в Змеиногорском районе Алтайского края не чистят уже неделю Цитата с сайта «Змеиногорский вестник»

«Молоковозов у нас не было где-то с 13 января. И дорога за месяц была всего полтора дня», — поясняет Дарья Рыжих (Штифонова).

Другие жители села уточнили: проезд к их селу был один день, 3 февраля, а 4-го дорогу уже замело.

Так выглядит село Локоток в Змеиногорском районе Алтайского края после снегопадов Цитата с сайта «Змеиногорский вестник»

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с небольшими перерывами идут уже около месяца и вызвали серьёзные нарекания к работе властей и дорожных служб. 31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично побывал в Змеиногорском районе и признал проблемы со снегоочисткой. Однако на этом всё и закончилось. Региональное министерство транспорта ещё 4 февраля известило о расчистке всех дорог в Алтайском крае. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Алтай уходит под снег».