Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM Врачам скандально известной Камчатской краевой больницы, где постоянно не хватает медикаментов, а врачи пишут письма губернатору, запретили общаться с представителями СМИ. Приказ подписал Андрей Кисляков, который назначен главным врачом больницы только сегодня, 11 февраля.

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Приказ за подписью Кислякова опубликовало региональное ИА Кам 24.

Медиков главной больницы Камчатского края обязали не только не общаться с представителями прессы, но, в случае обнаружения журналистов на территории больницы немедленно ставить в известность руководство медучреждения и вызывать полицию.

Всё это главврач назвал «Положением о взаимодействии со СМИ», обязательным к исполнению всеми сотрудниками больницы.

«Медработник, обнаруживший на территории больницы журналистов или других представителей СМИ, незамедлительно сообщает об этом руководителю структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения незамедлительно приглашает журналистов и других представителей СМИ к себе в кабинет для выяснения цели их прибытия. Руководитель структурного подразделения незамедлительно сообщает о представителях СМИ главному врачу. Главный врач и ответственное лицо за работу со СМИ незамедлительно выясняют у журналистов цель их прибытия, характер интересующего их материала, предупреждает о необходимости соблюдать врачебную тайну. Лицо, ответственное за работу со СМИ, предупреждает пациентов об их праве на врачебную тайну. В случае, если никто из пациентов не желает общаться со СМИ, руководитель просит журналистов покинуть медучреждение. В случае неподчинения — руководитель незамедлительно вызывает полицию. До приезда полиции представители СМИ находятся в кабинете главврача или в ординаторской», — говорится в документе, подписанном главврачом больницы в первый день работы в этой должности.

Еще в положении сказано, что всех пациентов при обнаружении в больнице «представителей СМИ» необходимо незамедлительно предупредить о том, что говорить с журналистами они имеют право исключительно о своем заболевании.

Но и это ещё не самое интересное. Один из пунктов положения гласит: «После интервью ответственное за работу со СМИ лицо обязано предупредить журналистов о том, что Учреждение желает ознакомиться с текстами, интервью врачей и согласовать их, чтобы избежать процедуры опровержения сведений».

Ну, а после того, как журналисты всё-таки умудрятся взять интервью у пациентов и врачей, «лицо, ответственное за работу со СМИ, обязано убедиться в том, что представители СМИ покинули территорию учреждения».

За нарушение требований положения врачам и персоналу грозят дисциплинарной ответственностью.

Как сообщало ИА REGNUM, врачам камчатского регионального сосудистого центра нечем спасать пациентов с инфарктами и инсультами. Один из врачей, ведущий хирург, написал письмо губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, а копию передал в СМИ. Региональный сосудистый центр входит в структуру Камчатской краевой больницы. Судя по всему, руководство больницы решило принять все меры для недопущения «утечки» информации.