Уфа, , 09:01 — REGNUM Несколько руководителей ЖЭУ и управляющих компаний в Уфе освободили от работы из-за ненадлежащей уборки снега с улиц города. Об этом сообщил мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города, 11 сентября передает пресс-служба городской администрации.

По его словам, необходимо и дальше менять руководителей, если они не понимают, что такое уборка и содержание территории.

Кто именно был освобожден от работы, глава города не уточнил. Вместе с тем Ульфат Мустафин дал поручение усилить контроль за выполнением работы на местах.

По сообщению пресс-службы городской администрации, были освобождены от занимаемых должностей два начальника ЖЭУ и один руководитель управляющей компании.

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