Железногорск, Красноярский край, , 08:51 — REGNUM В Красноярском крае, в районе посёлка Додоново утонул мужчина. Об этом 11 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

По информации из сводки КГКУ «Спасатель», заявка на поиск утонувшего в районе базы «Вихрь» мужчины поступила от полиции 9 февраля. Водолазам пришлось спускаться под воду четыре раза, прежде чем они смогли найти и поднять на поверхность тело погибшего.

По информации портала, материалы дела по факту гибели мужчины были переданы полицией в следственный комитет.

База «Вихрь», где произошло несчастье, расположена на берегу Енисея, вблизи посёлка Додоново, который входит в городской округ города-спутника Красноярска Железногорска.