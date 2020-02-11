Амстердам, , 08:37 — REGNUM В г. Дордрехт высокий уровень воды привёл вечером 10 февраля к затоплению набережных. Городские власти пытаются с помощью мешков с песком воспрепятствовать проникновению воды в жилые дома.

В настоящий момент вода находится на отметке 2,2 метра над уровнем моря. Однако бургомистр Дордрехта полагает, что в целом серьёзной опасности для города нет. В других городах в регионе, в частности Роттердам и Звейндрехт, несколько улиц оказалось залитыми водой.

Высокий уровень воды вызван комбинацией двух факторов: усиленной штормом последних дней полной водой и высоким уровнем воды в реках.