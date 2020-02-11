Анкара, , 08:35 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 124 нелегальных мигрантов во время спецоперации в провинции Эдирне, расположенной на северо-западе страны, об этом 11 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, среди арестованных были выходцы из Палестины, Эритреи, Бангладеш, Марокко, Сирии, Ирана, Пакистана и Афганистана. Все они были доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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