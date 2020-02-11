Додома, , 08:34 — REGNUM Рои саранчи были замечены в северном регионе Танзании после нескольких месяцев разрушительного нашествия насекомых в других странах Восточной Африки. Об этом передает ВВС Swahili.

Региональный комиссар округа Килиманджаро Анна Мгвира подтвердила журналистам, что скопления саранчи были замечены в деревнях в районе города Моши. Считается, что они прибыли из соседней Кении.

Мгвира также сказала, что меры правительства по противодействию нашествию будет сосредоточен на территориях, близких к району Тавета, недалеко от границы с Кенией.

«Когда мы получили эту новость утром (9 февраля), мы начали проверять соседние с Таветой районы, там не было никаких признаков нашествия, однако сегодня вечером (10 февраля) поступили сообщения, что вокруг Моши были замечены рои саранчи», — сказала Мгвира.

Она добавила, что правительство скоро объявит, как оно планирует бороться с роями.

По словам репортеров, нашествие саранчи в Моши вызвало беспокойство у местных фермеров, которые опасаются, что могут потерять урожай.

Насекомые уже уничтожили посевы в Кении, Сомали и Эфиопии, что было названо худшим вторжением саранчи за последние 25 лет в регионе Африканского Рога.

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