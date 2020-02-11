Горно-Алтайск, , 08:32 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай проводят внеплановую проверку школы-интерната имени Г. К. Жукова после госпитализации 27 её воспитанников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Предположительно причиной заболевания стало употребление детьми несогласованных с Роспотребнадзором блюд, возможно, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в ходе празднования национального праздника «Чага Байрам», — отметили в управлении.

При этом руководство не создало условий для соблюдения личной гигиены детей, а позже скрывало факт заболевания детей. В результате инфекция начала распространяться среди учащихся.

Были установлены нарушения и в условиях проживания. Так, постельное бельё, полотенца менялись несвоевременно, уборка комнат и туалетов также проводилась некачественно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 10 февраля 27 воспитанников интерната были госпитализированы в инфекционное отделение республиканской больницы. Все остальные в настоящее время также находятся под медицинским наблюдением. Ранее проверки по факту происшествия начали прокуратура и следователи.

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