Самара, , 08:22 — REGNUM Адвоката, совершавшего мошенничества с квартирами, осудили в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 2008 года по 2011 год обвиняемый действуя самостоятельно или по предварительной договоренности с другими лицами совершал в Новокуйбышевске мошенничества с квартирами. Для реализации недвижимого имущества своих клиентов адвокат оформлял нотариальные доверенности на себя, формальных покупателей или третьих лиц. Получив же деньги от его реализации, злоумышленник не перечислял их продавцам квартир, а забирал себе.

Таким образом, обвиняемый нанес ущерб 18 клиентам на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к семи годам колонии общего режима.

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