Село Амга, Якутия, , 08:23 — REGNUM В Якутии в Амгинском районе 34-летний мужчина ограбил 68-летнюю женщину. Его добычей оказались банные принадлежности пострадавшей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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«Неизвестный вечером на улице подбежал к женщине со спины и, выхватив сумку, убежал. Полицейские оперативно задержали подозреваемого», — рассказали в МВД.

Выяснилось, что женщина возвращалась домой после бани. В сумке лежали лишь банные принадлежности. Как позже грабитель пояснил, он надеялся, что в сумке будут деньги.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего грабителя, который специализировался на выхватывании сумок у женщин.