Мапуту, , 08:19 — REGNUM В результате учащения случаев нападения боевиков в северном Мозамбике местные жители вынуждены спасаться бегством, покидая свои дома. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение ООН.

Пресс-секретарь Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Эндрю Махечич заявил, что вооруженные группы активизировали нападения в провинции Кабу-Дельгаду, центре исламистского повстанческого движения, в результате чего погибли сотни человек. Очевидцы произошедшего рассказали представителям организации об обезглавливаниях, массовых похищениях, убийствах, уничтожении урожая и сожжении деревень.

«В частности, они говорят о мужчинах, которых преследуют и обезглавливают, а также есть очень много сообщений о женщинах и детях… об их похищениях или просто исчезновениях», — сказал он на брифинге в Женеве.

«Всего с начала года в провинции было совершено не менее 28 нападений», — сказал Махечич.

По его словам, некоторые из нападавших оказались бандитами. «Но существует также элемент некоторых групп, движимых идеологическими или другими идеями. И они были довольно озлоблены… в распространении террора в этой части Мозамбика», — добавил Махечич.

В северном регионе также находится одно из крупнейших в мире газовых месторождений, на котором работают компании Exxon Mobil Corp, Total и другие.

В УВКБ ООН заявили, что в последние месяцы в Мозамбике произошел резкий рост насилия, и последние недели были самым неспокойным периодом с момента начала нападений в октябре 2017 года. В общей сложности 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за насилия в последние два года.

Отмечается, что в последнее время за ряд нападений взяли на себя ответственность боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).