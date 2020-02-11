Санкт-Петербург, , 08:03 — REGNUM Молодой человек, управлявший автомобилем BMW X3, погиб при столкновении с автомобилем дорожных служб на кольцевой автодороге Петербурга в ночь на 11 февраля.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП произошло в 04:30 во Всеволожском районе Ленинградской области на 115-м км внешнего кольца КАД.

За рулем немецкой иномарки находился водитель 2001 года рождения, не имевший водительских прав. В левой полосе движения он совершил наезд на стоящий КамАЗ дорожных служб и скончался на месте.

28-летний рабочий, который находился в этот момент в кузове грузовика, получил травмы средней степени тяжести.

Напомним, вечером 10 февраля в центре Петербурга сотрудники полиции задержали пьяного водителя, ездившего по Дворцовой площади.

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