Барнаул, , 07:49 — REGNUM Житель Алтайского края арендовал помещение в одном из агропромышленных комплексов и выращивал в нём коноплю. Подробности уголовного дела, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России.

Чтобы запрещённое растение хорошо себя чувствовало, 47-летний мужчина установил специальные конструкции для создания микроклимата — системы полива, освещения и вентиляции.

«В ходе осмотра помещения транспортные полицейские обнаружили почти 13 граммов марихуаны, а также удобрение, необходимое для быстрого роста растений», — поясняют транспортные полицейские.

Максимальное наказание подозреваемому может составить три года лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, ранее премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым отдельные виды мака и конопли можно будет выращивать в России для применения в медицинских и промышленных целях.

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