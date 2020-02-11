Москва, , 07:47 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по происшествиям, обнародованным средствами массовой информации. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в СКР, речь идёт о происшествии в Омске, где мать с сожителем наказывали ребёнка, заставляя его часами стоять голыми коленями на гречке.

В ведомстве уточнили, что федеральный телеканал освещал судебный процесс над омской матерью и её сожителем. Сообщалось, что мать ребёнка не препятствовала издевательствам, а, наоборот, вместе с сожителем выбрала такой способ наказания.

При этом органы опеки не выходили с ходатайством о лишении матери родительских прав. Следствие проводит проверку о бездействии органов ПДН.

Бастрыкин поручил руководителям территориальных следственных управлений разобраться в обнародованных СМИ ситуациях и доложить о ходе и результатах расследований, о принятых решениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что омич не меньше шести раз ставил ребёнка коленями на гречневую крупу. Так мальчик проводил от получаса до девяти часов. В итоге в интернете распространились ужасные фотографии, на которых видно, что гречка буквально вросла в колени ребёнка.

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