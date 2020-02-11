Новосибирск, , 07:42 — REGNUM Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета в связи с возникшими техническими проблемами. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе аэропорта «Толмачёво».

"Самолёт вернулся по решению экипажа. Посадка (совершена) в 9:30 (по местному времени)», — сообщили в компании.

Добавим, самолёт вылетел из «Толмачёво» в 6:20 по местному времени. Затраченное время, как следует из сообщения, потребовалось на выработку топлива.

Всего в самолете находилось 132 пассажира. В Москву они отправились на резервном воздушном судне.