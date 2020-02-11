, 07:41 — REGNUM Руководство детского центра «Артек» перенесло поездку детей из дальневосточных регионов в лагерь с марта на октябрь 2020 года из-за опасности распространения коронавируса.

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Запланированная третья смена в «Артеке» на март по квотам, выделенным Приморью, Хабаровскому краю и Приамурью, в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой перенесена.

По информации KP.RU, дети поедут в международный центр в октябре — ноябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор усиливает меры по недопущению на территорию РФ коронавируса из Китая. Всех граждан КНР предписано после въезда в Россию обязательно обследовать на коронавирусную инфекцию и помещать на 14-дневный карантин в специально созданные пункты.