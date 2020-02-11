Новосибирск, , 07:34 — REGNUM Ещё один человек стал фигурантом дела об обрушении кровли в новосибирском кафе. Это второй организатор вечеринки Walter Garage Party, сообщает «Тайга.инфо».

СМИ со ссылкой на свои источники информации уточняет, что ему инкриминируют то же, что и Антону Ш.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что организатор вечеринки в новосибирском кафе, где рухнула крыша, отправлен под домашний арест. Он проходит по уголовному делу, возбуждённому по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»).

Напомним, во время обрушения кровли в новосибирском кафе погибла девушка, ещё несколько человек пострадали.

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