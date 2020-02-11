Южно-Сахалинск, , 07:26 — REGNUM Жительница новостройки в Аниве Сахалинской области, проживающая на втором этаже, провалилась через обрушившийся пол к соседям на первый этаж.

Читайте также: На Сахалине замерзают жильцы новостроек: средства ищут в резервном фонде

По данным ИА «Сахалин. Инфо», дом в Аниве сдали в эксплуатацию три года назад. С тех пор новосёлы пытаются в нём выжить и остаться живыми и здоровыми. Стены дома постоянно покрываются плесенью, трещинами из-за того, что дом, в нарушение всех мыслимых правил и норм, построен на болоте. «Новостройка» до сих пор не рухнула только благодаря тому, что она «прилегла» на соседнее строение.

Провалившаяся со второго на первый этаж через рухнувший пол женщина рассказала, что находится на приёме у хирурга с большой гематомой. Она и другие жильцы считают дом непригодным для проживания. В полах и стенах при обследовании обнаружены ямы, а должна быть арматура. На капитальный ремонт «новостройки» уже потрачено 12 млн рублей. Но жильцы считают, что за такие деньги спасти строение невозможно.

Жильцы первого этажа, к которым рухнула соседка сверху, напуганы: в момент происшествия на кухне, в которую рухнула вместе с куском перекрытия соседка со второго этажа, находился их маленький ребёнок, который чудом не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый случай строительства жилья с вопиющими нарушениями на Сахалине. В декабре 2018 года в разных районах Сахалина замерзали жильцы новостроек, только переехавшие из аварийных бараков в рамках программы ликвидации аварийного жилья. Средства на спасение домов искали в резервном фонде области.