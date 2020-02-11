Омск, , 07:08 — REGNUM Житель Омска, несколько лет скрывавшийся от правосудия в Таиланде, осуждён за хищение 5,6 млн рублей.

Приговор в отношении 30-летнего мужчины вынес Первомайский районный суд Омска. Установлено, что в сентябре 2016 года мужчина получил от друга — работника коммерческой организации — электронный доступ к расчётному счету компании-работодателя. Злоумышленник незаконно перевёл 5,6 млн рублей на расчётные счета аффилированных лиц, а затем обналичил эту сумму.

Также омич присвоил принадлежащие его другу мобильный телефон и ноутбук. С помощью гаджетов он и осуществил перевод денег. После этого житель Омска сбежал из России. Позже его нашли в Таиланде. В июле 2019 года подсудимого экстрадировали в Россию.

Он признал вину и частично возместил ущерб. Суд назначил омичу наказание в виде трёх лет шести месяцев десяти дней лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ямальского чиновника обвиняют в хищении 29 млн рублей.