Челябинск, , 07:02 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области ранним утром 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным ведомства, трагедия произошла на автомобильной трассе Южноуральск-Магнитогорск в 05:30 по местному времени.

При столкновении двух легковых автомобилей три человека погибли на месте. Ещё пять человек, в числе которых один ребёнок, с травмами разной степени тяжести отправлены в больницы.