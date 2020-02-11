Кабул, , 06:59 — REGNUM В центре афганской столицы Кабула прогремел взрыв, на улице слышна стрельба, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что у здания военного университета в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало. Официальных комментариев от афганских властей также не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января самодельная бомба взорвалась в столице Афганистана Кабуле. В результате теракта погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве в Кабуле погибли люди