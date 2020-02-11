Новосибирск, , 06:54 — REGNUM В Новосибирске выявлено более сотни нарушений правил благоустройства — из-за неочищенных от снега крыш и придомовых территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным мэрии города, с 31 января по 6 февраля 2020 года эксперты комитета муниципальной жилищной инспекции осмотрели 579 многоквартирных домов. Их них на 100 домах (17%) выявлено 104 нарушения.

Основные нарушения — снежные навесы, льдообразования на крышах, содержание придомовых территорий.

За этот период в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии города поступило 63 сообщения от горожан. Новосибирцы жаловались на некачественную уборку придомовых территорий, а также на снег и сосульки на кровлях.

Поданным администраций районов, на 7 февраля от снега очищено 1 139 скатных кровель (28% от общего количества кровель, подлежащих очистке). Работы по сбросу снега должны быть завершены до 15 марта.

Тем временем специалисты комитета муниципальной жилищной инспекции составили десять актов, три протокола передали в административные комиссии, 21 протокол об административном правонарушении — в работе.