Барнаул, , 06:51 — REGNUM В Барнауле задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетнего мальчика. Подробности сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По словам старшего помощника руководителя ведомства Людмилы Рязанцевой, предварительно установлено, что инцидент произошёл в Индустриальном районе города 7 февраля 2020 года.

Горожанин, находясь в состоянии наркотического опьянения, зашёл в подъезд жилого дома и постучал в одну из квартир. Когда дверь открыл мальчик (ему 10 лет), подозреваемый совершил в отношении него иные действия сексуального характера.

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и будут настаивать на избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.