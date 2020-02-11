Анива , , 06:42 — REGNUM Работник автомастерской погиб из-за упавшего на него автомобиля Mercedes Geländwagen. Инцидент произошел в Аниве Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что 43-летний работник шиномонтажной мастерской на улице Пудова осматривал автомобиль. Однако Mercedes сорвался с домкрата и упал на мужчину. От полученных травм он скончался. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года механика по животноводческому оборудованию прижало легковым автомобилем к стене административного здания в Башкирии. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу с тяжелыми травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль прижал мужчину к стене административного здания в Башкирии