Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Акция по сбору гуманитарной помощи китайской провинции Хэйлунцзян стартовала в Хабаровске. Для сопредельного китайского региона собирают средства медицинской защиты и деньги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Красного креста в Хабаровске.

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«К нам обратилось Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Китай, с просьбой организовать акцию по сбору гуманитарной помощи. Соседи испытывают острый дефицит в медицинских защитных масках. Необходимы также защитные очки, перчатки, бахилы. Также мы принимаем пожертвования в виде финансовых средств, поскольку в Хабаровске сейчас тоже наблюдается ажиотаж, не все товары из списка можно купить, собранные деньги дадут возможность приобрести такие товары централизованно», — рассказала руководитель отделения Красного Креста в Хабаровске Виктория Макарчук.

В Хабаровском отделении благотворительной организации также отметили, что это первая такая акция в Хабаровском крае с момента начала эпидемии коронавируса в соседней стране.

Как сообщало ИА REGNUM, гуманитарную помощь для Хэйлунцзян собрали в Якутии.