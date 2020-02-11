Валдгейм, , 06:37 — REGNUM Жители села Пронькино Валдгеймского сельского поселения Еврейской автономной области вышли на митинг протеста против размещения в селе изоляционного пункта для граждан КНР.

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Около 50 жителей села выразили своё недовольство тем, что в их селе будет обустроен пункт, в котором власти будут проводить обследование граждан КНР, прибывших в Россию с подозрением на коронавирус, пишет Комсомольская правда в Хабаровске.

«У меня двое детей, я переживаю за их здоровье. В ЕАО есть другой детский лагерь «Жемчужная», есть спортивная база «Фома» — они удалены от населённых пунктов. Почему там не делают спецприемники, а хотят «карантинную зону» открыть непременно в Пронькино», — возмутилась одна из жительниц.

Как сообщало ИА REGNUM, всех китайцев, прибывающих на Дальний Восток, будут определять в изоляционные пункты сроком на две недели.