Владивосток, , 06:20 — REGNUM Роспотребнадзор усиливает меры по недопущению на территорию РФ коронавируса из Китая. Согласно постановлению, которое вступает в силу 14 февраля, главы приграничных регионов Дальнего Востока, руководство региональных отделений Роспотребнадзора, а также минздрав и МВД должны принять дополнительные меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Парламентскую газету.

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Акцент сделан на поручениях властям Приморья, Хабаровского и Забайкальского краёв, Приамурья и Еврейской автономной области.

«Всех граждан КНР, имеющих вид на жительство, предписано после въезда в Россию обязательно обследовать на коронавирусную инфекцию и помещать на 14-дневный карантин в специально созданных пунктах. Если у наблюдаемых заметят симптомы, похожие на проявление коронавируса, пациентов предписано изолировать и провести лабораторное обследование», — сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Также необходимо усилить дезинфекцию во всех организациях общепита.

Минздраву необходимо контролировать, чтобы в лабораториях не было недостатка в расходных материалах для исследований и средств для дезинфекции, а у сотрудников — в средствах индивидуальной защиты.

МВД предписано обеспечивать выполнение требований должностных лиц, которые ведут санитарно-карантинный контроль на госгранице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области увеличилось число китайцев, которые находятся на карантине. Их уже 29.