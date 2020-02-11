Магадан, Магаданская область, , 05:33 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к жителям с просьбой не создавать искусственный ажиотаж с покупкой впрок лекарств и одноразовых масок.

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«Просьба к гражданам — не разбирать впрок медикаменты. Может не пригодиться, потому что этот ажиотаж, когда один пришёл и говорит «да я возьму побольше, потому что стоит недорого», приводит к тому, что таких продаж не было никогда. И тут возникает искусственный дефицит и волна ажиотажа, паника может возникнуть. Поэтому всё есть, только не надо набирать на полгода или на 10 лет вперёд», — обратился Сергей Носов в эфире телеканала «Колыма плюс».

По словам губернатора, в аптеках есть всё необходимое и спекуляция на страхе вокруг коронавируса недопустима.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1 016 человек, заражены — 42 638 человек.