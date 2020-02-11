Владивосток, , 05:20 — REGNUM Цены на овощи, взлетевшие после закрытия границы с Китаем из-за распространения коронавирусной инфекции, привели к тому, что в зоопарке на Садгороде во Владивостоке оказалось нечем кормить животных, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В дефиците оказались листья салата — его нет на базах, а в магазинах стоимость поднялась до 500 рублей за 1 кг. Не имея возможности кормить своих подопечных, в социальной сети Instagram работники зоопарка обратились к подписчикам с просьбой о помощи.

«В день нам для животных необходимо от 2 кг салата. Штурмуем магазины в поисках зелени. Если собираетесь посетить зоопарк и у вас есть возможность, можно привозить салатик. Хоть немного, будем благодарны», — написали сотрудники зоопарка.

Как сообщало ИА REGNUM, после ограниченного открытия границы с Китаем, цены на овощи в магазинах Приморья не снизились.