Якутск, , 05:15 — REGNUM В 2019 году на дорогах Якутии зафиксировано более 280 тыс. нарушений ПДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минтранса и дорожного хозяйства республики.

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Согласно данным ГИБДД, в 2019 году в Якутии уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий на 20,2%, количество погибших снизилось на 30%, травмированных — на 18,5%.

Улучшения ситуации на дорогах в ГИБДД связывают с увеличением фоторадаров, при этом камеры видеонаблюдения продолжат устанавливать и в 2020 году.

«Планируется ещё семь аналогичных комплексов на федеральных автодорогах, 47 — на республиканских трассах и в Якутске. К концу этого года общее число комплексов фотовидеофиксации достигнет более 170 единиц», — добавили в министерстве транспорта республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю февраля 2020 года в Приморье возбуждено 20 541 дело о нарушении ПДД.