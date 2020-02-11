Хайнань, Китай, , 05:08 — REGNUM Группа академика Чжун Наньшаня, являющегося главой специальной экспертной комиссии по коронавирусу в Китае, представила новые данные исследования коронавируса. Они не радуют. Наступление пика, а затем и спада заболевания откладывается.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Хайнань Лайф, оперирующий данными властей КНР, пик распространения эпидемии, по данным экспертной комиссии, уже должен был наступить. Однако новые данные исследований говорят о том, что вирус оказался коварнее, чем ожидалось.

Самый неприятный вывод, к которому пришли китайские вирусологи: инкубационный период может достигать 24 дней. Правда, в среднем он составил по исследуемой группе 3 дня, что ниже изначально прогнозируемых 5,2 дней.

Сложнее, чем ожидалось, оказалась и диагностика вируса. На момент обращения к врачу, например, повышенная температура наблюдалась только у 43,8% пациентов. Проще говоря, более 50% пациентов легко пройдёт через кордоны, вооруженные тепловизорами. Это отрицательно влияет на сроки взятия эпидемии под полный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в связи с распространением коронавируса в провинциях и отдельных жилых кварталах вводится режим, похожий на «военное положение». В морских портах АТР введены беспрецедентные меры для противодействия завозу вируса из КНР.