Магадан, Магаданская область, , 04:54 — REGNUM В Магаданской области завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом на карьере «Павлик», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ростехнадзора РФ.

Читайте также: Возбуждено уголовное дело по факту гибели горняка на ГОКе в Оренбуржье

В июле 2019 года в ПО «Золоторудной компании «Павлик» в результате съезда карьерного самосвала с отвала был смертельно травмирован водитель.

По заключению Северо-Восточного управления Ростехнадзора, несчастный случай произошёл из-за неудовлетворительной организации производства работ и нарушения работником дисциплины труда.

«Было установлено, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда, установлен факт неэффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, также не обеспечен достаточный и требуемый контроль за действиями работников, нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных должностными инструкциями, инструкциями по охране труда, регламентами технологических процессов», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области 16 января в шахте рудника Гайского ГОКа на работника обрушилась горная масса. В результате горняк получил смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.