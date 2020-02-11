Петропавловск-Камчатский, , 04:27 — REGNUM Пенсионер на Камчатке погиб под колёсами иномарки. 62-летний мужчина был госпитализирован с места ДТП, но скончался в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД региона.

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Виновник ДТП 34-летний водитель «Тойота Марк-2». Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Всего за сутки на Камчатке зарегистрировано 23 столкновения автомобилей, а также одно дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 4 февраля в ДТП с автобусом пострадала женщина.