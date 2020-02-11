Благовещенск, , 04:08 — REGNUM Гражданин Китая осуждён условно на 3 года и 6 месяцев за контрабанду леса и покушение на мошенничество. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Как было установлено Михайловским районным судом Амурской области, гражданин Китая, который являлся руководителем компании, в 2017 году представил в таможенные органы недостоверные данные о происхождении товара, после чего перевёз через границу лесоматериалы стоимостью более 3 млн рублей.

Также он пытался возместить налог на добавленную стоимость в сумме более 500 тыс. рублей, для чего опять же представил в налоговый орган недостоверные сведения.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда», части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Суд признал гражданина Китая виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 400 тысяч рублей.